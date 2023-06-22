Руководство «Пари НН» определилось с будущим Юрана

Сергей Юран останется главным тренером «Пари НН» в следующем сезоне, сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа».

Как сообщает источник, решение принимал лично губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, мотивируя его тем, что команда сохоанила прописку в РПЛ по итогам минувшего сезона.

Напомним, Юран начинал сезон в качестве наставника подмосковных «Химок», однако был уволен после первых семи туров.

«Пари НН» остался в элитном дивизионе благодаря победе над «Родиной» в переходных матчах.