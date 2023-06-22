Тренер «Сочи» поделился впечатлениями об уровне РПЛ

Тренер вратарей ФК «Сочи» Дмитрий Бородин поделился своими впечатлениями об уровне РПЛ.

«Чемпионат очень сильно выровнялся. Я не беру «Зенит», потому что он стоит над всеми, он может позволить себе расслабиться, сыграть не в полную даже силу, потому что уровень футболистов порой позволяет.

Тот же ЦСКА проигрывал «Торпедо», и кто там только не терял очки с аутсайдерами. Так что, кто ровнее пройдет чемпионат, тот и займет места повыше», - приводит слова специалиста «РБ Спорт».

Напомним, по итогам минувшего сезона «Зенит» выиграл четвертый подряд чемпионский титул в РПЛ.

«Сочи» занял десятое место. В прошлом сезоне южане смогли завоевать серебряные медали первенства.