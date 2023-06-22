Экс-гендиректор «Спартака» рассказал, при каком условии Интерпол может арестовать Промеса

Бывший генеральный директор московского «Спартака» Юрий Заварзин прокомментировал приговор суда Амстердама форварду красно-белых Квинси Промесу.

«Его просто объявят в розыск, и Интерпол заберет. Выдадут ли наши Промеса или нет - это уже часть третья. Если он куда-то на сборы поедет в Турцию или в какую-то другую страну, Интерпол его возьмет и арестует», - приводит слова Заварзина «РБ Спорт».

Напомним, ранее стало известно о том, что суд в Нидерландах приговорил игрока к 1,5 годам тюрьмы за нападение на двоюродного брата с ножом.

Кроме того, в отношении Промеса на родине возбуждено еще одно уголовное дело о контрабанде крупной партии наркотических средств.

В минувшем сезоне Квинси стал лучшим бомбардиром красно-белых с 25 мячами в 36 матчах чемпионата и Кубка России.