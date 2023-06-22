«Арсенал» приостановил продажу экипировки из-за дизайнерской ошибки в форме

Лондонкий «Арсенал» и компания Adidas приняли решение приостановить продажу экипировки из-за ошибки в дизайне формы. Об этом сообщает пресс-служба лондонского клуба.

Напомним, комплект следующего сезона посвящен 20-летию сезона-2003/04, в котором «канониры» провели 38 матчей в чемпионате Англии без поражений.

По задумке на швах должна была быть нанесена последовательность результатов команды в каждом из матчей, но по итогу из 38 матчей было внесено лишь 32.

После этого немецкая компания пообещали исправить ошибку в следующей партии, а также вернуть потраченные средства фанатам.