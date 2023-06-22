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Ближайшие товарищеские матчи сборной Германии определят судьбу Флика

Команда не знает побед на протяжении уже четырех матчей.
22 июня 2023 09:46
автор: Александр Шульгин

Судьба главного тренера сборной Германии Ханса-Дитера Флика на посту наставника национальной команды решится в сентябре.

Как сообщает в своих соцсетях немецкий журналист Флориан Плеттенберг, решающими для специалиста станут товарищеские матчи против Японии и Франции.

Напомним, под руководством Флика Германия не смогла выйти из группы на ЧМ-2022, после чего не может одержать победу уже на протяжении четырех матчей.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Немецкий футбольный союз ведет переговоры с экс-наставником мюнхенской «Баварии» Юлианом Нагельсманном.

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