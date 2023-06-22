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Кузьмичев считает, что «Спартак» принял правильное решение, разорвав контракт с Рыбусом

Футболист выступал за московский клуб с лета 2022 года.
22 июня 2023 09:58
автор: Степан Шереметьев

Бывший заместитель генерального директора «Спартака» Владимир Кузьмичев прокомментировал информацию о расторжении контракта московского клуба с Мацеем Рыбусом.

«Если проанализировать прошедший сезон, на этой позиции у «Спартака» играли правоногие игроки. Если Рыбус не смог у них выиграть конкуренцию, значит «Спартак» принял правильное решение», - приводит слова функционера «РБ Спорт».

Стоит напомнить, что Рыбус перебрался в московский клуб летом 2022 года и провел за красно-белых 12 матчей, забив один мяч. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 500 тысяс евро.

источник: «РБ-Спорт»
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