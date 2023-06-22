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«Милан» близок к подписанию контракта с Маркусом Тюрамом

22 июня 2023 10:19
автор: Степан Шереметьев

Итальянский «Милан» близок к подписанию нападающего сборной Франции Маркуса Тюрама. Об этом информирует Sky Sport.

По данным источника, «россонери» предложили форварду оклад в размере около 5 миллионов евро в год, но игрок пока не ставил свою подпись. Игрок также получит более 10 миллионов евро в качестве подписного бонуса.

Стоит отметить, что в минувшем сезоне Тюрам сделал забил 16 мячей и отдал семь результативных передач в 32 играх во всех турнирах за «Боруссию Менхенгладбах».

источник: Sky Sports
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