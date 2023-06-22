Нигматуллин заявил о начале новой эпохи в «Спартаке»

Бывший голкипер московского «Спартака» Руслан Нигматуллин прокомментировал смену генерального директора у красно-белых.

«Поживем - увидим. Время покажет, насколько будет удачным новый эксперимент «Спартака». В клубе в этом году было мало положительных моментов. Ситуация с Промесом добавляет имиджевых проблем. Может быть, с приходом Олега Малышева настанет новая эпоха», - приводит слова ветерана «Чемпионат».

Напомним, ранее стало известно, что Олег Малышев сменил Евгения Мележикова на посту генерального директора красно-белых.

Ранее Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, однако уже давно его деятельность связана исключительно с российским футболом.

Добавим, в минувшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ. Также в клубе сменился владелец: Леонид Федун продал свои акции компании «Лукойл».