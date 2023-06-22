Тибо Куртуа может приостановить карьеру в сборной Бельгии

Вратарь мадридского «Реала» Тибо Куртуа может временно прекратить играть за сборную Бельгии. Об этом информирует Мигель Анхель Диас.

Как утверждает источник, голкипер принял это решение не из-за конфликта с главным тренером Доменико Тедеско, а из-за увольнения наставника вратарей Эрвина Лемменса.

Напомним, что футболист покинул расположение национальной команды перед матчем квалификации чемпионата Европы-2024 с Эстонией (3:0). Причиной отъезда игрока стало недовольство тем, что в отсутствие Кевина де Брюйне капитанскую повязку в сборной получил не он, а Ромелу Лукаку.