Экс-футболист «Динамо» Рыков завершил карьеру и получит должность в московском клубе

Бывший защитник московского «Динамо» Владимир Рыков объявил о завершении карьеры. Известный футболист подчеркнул, что будет работать в структуре столичного клуба.

«Это был непростой путь, но очень интересный, познавательный и увлекательный! Я хочу сказать спасибо тренерам – вы каждый вложили в меня свою частичку! Всем партнерам по командам, вы делали меня сильным каждый день! Всему персоналу, который ежедневно оказывал свою помощь, как в футболе, так и в повседневной жизни! Болельщикам, для которых мы и играем в его величество футбол, надеюсь, своим желанием и самоотдачей я вас не подвел! И, конечно, своей семье, которая всегда была рядом и в сложных ситуациях, и в радостных, я вас очень люблю! Начинается новый этап в моей жизни в родном «Динамо», цели и задачи для себя поставлены, буду к ним стремиться с вашей помощью мои друзья! С Богом», – написал футболист в соцсети.

Напомним, Рыков выступал за «Динамо» с 2016 по 2020 год. На его счету 100 матчей, 7 голов и 6 ассистов. Также защитник играл за «Томь», «Торпедо», «Мордовию», «Урал» и другие клубы, а его последней командой стала московская «Родина».