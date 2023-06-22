Агент Лички прокомментировал информацию о подписании тренером контракта с «Динамо»

Агент чешского наставника «Оренбурга» Марцела Лички - Анатолий Николаев опроверг информацию о том, что его клиент подписал контракт с московским «Динамо».

«Марцел подписал контракт с «Динамо» на три года? Нет, стороны пока еще ничего не подписали - еще идут активные переговоры. Сложно сказать, когда все будет подписано. Как в переговорах две стороны придут к общему знаменателю, тогда и решится переход Марцела Лички в «Динамо», - приводит слова функционера Sport24.ru.

Напомним, по ходу минувшего сезона бело-голубые уволили Славишу Йокановича, а команда в итоге заняла девятое место в турнирной таблице.

«Оренбург» во главе с Личкой финишировал седьмым.