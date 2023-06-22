В УЕФА готовы к возвращению российских команд в европейские соревнования

Советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил уверенность в том, что российские команды уже совсем скоро смогут вернуться в число участников европейских турниров.

«Мы верим, что скоро российские сборные и клубы снова смогут играть на международной арене, оставаясь друзьями после матчей. УЕФА никогда не прерывал свое сотрудничество с РФС. Футбол должен наводить мосты», - приводит слова чиновника «Чемпионат».

Напомним, отечественные клубы и сборные пропускают уже второй подряд европейский сезон, находясь под санкциями УЕФА и ФИФА.

Ранее в РФС выражали готовность к переходу в азиатскую футбольную федерацию, однако переговоры пока приостановлены.