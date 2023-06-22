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Агент Бальде отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Бешикташа»

Ранее появились слухи, что игрок «Спартака» может переехать в Турцию.
22 июня 2023 11:55
автор: Степан Шереметьев

Футбольный агент Федерико Пасторелло, представляющий интересы нападающего «Спартака» Кейта Бальде, прокомментировал информацию о том, что «Бешикташ» заинтересован в подписании его клиента.

«Бальде счастлив в «Спартаке» и никуда не уйдёт. Контактов с турецкими клубами не было», - приводит слова Пасторелло Metaratings.ru.

Стоит отметить, что в прошлом сезоне форвард провел 16 матчей за красно-белых, забил четыре мяча и отдал одну результативную передачу. Действующее соглашение игрока с московским клубом рассчитано до лета 2025 года.

источник: «Метарейтинг»
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