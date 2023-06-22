«Получилось не так, как я хотел». Рыбус назвал причину ухода из «Спартака»

Польский защитник Мацей Рыбус рассказал, почему расторг контракт с московским «Спартаком».

«Не все получилось так, как я хотел бы. В первом же матче с «Ахматом» я ошибся, получил красную. Не так рассчитывал начать карьеру в команде. Меня не устраивало, что я сижу на замене и выхожу на 5-10 минут. Для любого игрока тяжело, если на него не рассчитывают. Поэтому я принял такое решение. Мы договорились и спокойно разошлись», - приводит «РБ-Спорт» слова польского футболиста.

Стоит напомнить, что Рыбус перебрался в московский клуб летом 2022 года и провел за красно-белых 12 матчей, забив один мяч.

Ранее в СМИ появилась информация, что Мацей может перейти в «Рубин». В услугах поляка также заинтересованы «Балтика» и «Пари НН».