«Рома» намерена оспорить дисквалификацию Моуринью

Футбольный клуб «Рома» намерен оспорить дисквалификацию главного тренера Жозе Моуринью, сообщает Roma Press.

По данным источника, в клубе готовят апелляцию на решение УЕФА. Моуринью дисквалифицирован на четыре матча еврокубков за оскорбления арбитра в финале Лиги Европы.

Португалец был недоволен решениями арбитра Энтони Тейлора и оскорбил того после матча на парковке.

УЕФА также оштрафовал «Рому» на 55 тысяч евро за неподобающее поведение команды и ее болельщиков.

«Рома» завершила сезон на шестом месте и квалифицировалась в Лигу конференций.

В финале Лиги Европы «Рома» проиграла «Севилье» со счетом 1:4 в серии пенальти.