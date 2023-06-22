Призовой фонд Кубка России вырос в 20 раз

Призовой фонд Кубка России по футболу увеличился до 1,6 млрд рублей, увеличившись в 20 раз, сообщается в отчете исполнительного комитета Российского футбольного союза.

По данным, озвученным в ходе заседания исполкома, число участников Кубка России, который в этом сезоне, прошел по новой схеме, увеличилось на 11 клубов, а решающий матч посмотрели 69306 зрителей.

«РФС справился с давлением и сконцентрировался на развитии турниров», - отметил президент РФС Александр Дюков в ходе заседания конференции РФС.

В суперфинале Кубка России московский ЦСКА победил в серии пенальти «Краснодар» - 6:5 и впервые за пять лет стал обладателем престижного трофея. В матче за Суперкубок России армейцы сыграют с действующим чемпионом страны – санкт-петербургским «Зенитом».