ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Игнатьев рассказал, почему перешел в «Сочи», и заявил, что не ставил планку по голам

Трансфер осуществился 22 июня.
22 июня 2023 12:59
автор: Максим Скороходов

Нападающий Иван Игнатьев дал первый комментарий после перехода в «Сочи».

«Мы пообщались со спортивным директором, тренер тоже был заинтересован. Поэтому я сделал такой выбор.

Воспринимаю переход не как вызов, я просто хочу все свои лучшие качества воплотить в жизнь, усердно работать на тренировках и приносить результат команде.

Ставил ли планку по забитым мячам? Планку не буду ставить, но поставил себе цель, что я буду от игры к игре максимально качественно и заряжено выходить и помогать команде», - сказал Игнатьев в интервью пресс-службе клуба.

«Сочи» не стал раскрывать подробности контракта с 24-летним футболистам.

Напомним, в минувшем сезоне Игнатьев провел 27 матчей за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Летом контракт футболиста с «железнодорожниками» закончился, и он стал свободным агентом.

Добавим, что помимо «Локомотива» Игнатьев играл за «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», чьим воспитанником он является.

источник: ФК «Сочи»
«Томь» и «Анжи» исключены из состава Российского футбольного союза
Помимо них членство в РФС потеряли еще ряд команд.
22.06.2023 13:10
Футбол
автор: Александр Евграфов
Тео Эрнандес заявил, что не планирует покидать «Милан»
Футболист доволен своим положением в клубе.
22.06.2023 13:07
Футбол
автор: Степан Шереметьев
Игнатьев рассказал, почему перешел в «Сочи», и заявил, что не ставил планку по голам
Трансфер осуществился 22 июня.
22.06.2023 12:59
Футбол
автор: Максим Скороходов
Призовой фонд Кубка России вырос в 20 раз
В настоящее время он составляет 1,6 млрд рублей.
22.06.2023 12:57
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Краснодар» не получал предложений по Эдуарду Сперцяну
Ранее сообщалось об интересе к армянскому полузащитнику со стороны зарубежных команд.
22.06.2023 12:45
Футбол
автор: Степан Шереметьев
«Рома» намерена оспорить дисквалификацию Моуринью
Римский клуб также заплатит штраф в 55 тысяч евро.
22.06.2023 12:29
Футбол
автор: Александр Евграфов
«Получилось не так, как я хотел». Рыбус назвал причину ухода из «Спартака»
Клуб 21 июня объявил о расторжении контракта с 33-летним футболистом.
22.06.2023 12:12
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Бальде отреагировал на информацию об интересе к игроку со стороны «Бешикташа»
Ранее появились слухи, что игрок «Спартака» может переехать в Турцию.
22.06.2023 11:55
Футбол
автор: Степан Шереметьев
В УЕФА готовы к возвращению российских команд в европейские соревнования
Пока российский футбол варится в собственном соку.
22.06.2023 11:36
Футбол
автор: Александр Шульгин
«Борнмут» договорился с «Ромой» о трансфере Клюйверта
«Волки» получат за продажу игрока 11 млн фунтов плюс бонусы в размере 1 млн евро.
22.06.2023 11:31
Футбол
автор: Степан Шереметьев
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.