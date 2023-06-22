Игнатьев рассказал, почему перешел в «Сочи», и заявил, что не ставил планку по голам

Нападающий Иван Игнатьев дал первый комментарий после перехода в «Сочи».

«Мы пообщались со спортивным директором, тренер тоже был заинтересован. Поэтому я сделал такой выбор.

Воспринимаю переход не как вызов, я просто хочу все свои лучшие качества воплотить в жизнь, усердно работать на тренировках и приносить результат команде.

Ставил ли планку по забитым мячам? Планку не буду ставить, но поставил себе цель, что я буду от игры к игре максимально качественно и заряжено выходить и помогать команде», - сказал Игнатьев в интервью пресс-службе клуба.

«Сочи» не стал раскрывать подробности контракта с 24-летним футболистам.

Напомним, в минувшем сезоне Игнатьев провел 27 матчей за «Локомотив» в чемпионате и Кубке России, отметившись пятью забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Летом контракт футболиста с «железнодорожниками» закончился, и он стал свободным агентом.

Добавим, что помимо «Локомотива» Игнатьев играл за «Рубин», «Крылья Советов» и «Краснодар», чьим воспитанником он является.