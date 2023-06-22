«Томь» и «Анжи» исключены из состава Российского футбольного союза

Участники конференции Российского футбольного союза (РФС) проголосовали за исключение из своих членов восьми профессиональных футбольных клубов.

Махачкалинский «Анжи» существовал с 1991 года. В июне 2022 года было объявлено о расформировании команды. В минувшем сезоне команда не провела ни одного матча.

«Томь» провела в Российской премьер-лиге девять сезонов. По итогам сезона‑2021/2022 «Томь» заняла 14‑е место в ФНЛ (ныне — Первая лига). В январе этого года «Томь» признала потерю профессионального статуса.

Членство в РФС официально потеряли «Иртыш», «Олимп-Долгопрудный», «Лада-Тольятти», «Коломна», «Черноморец» и «Чита».