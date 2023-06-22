В РФС назвали ключевую задачу российского футбола

Российский футбольный союз считает ключевой задачей возвращение национальных команд на международный уровень, заявил президент РФС Александр Дюков.

«В период отстранения нам было важно сохранить институт сборных команд. Для всей вертикали сборных мы проводили сборы и товарищеские матчи. Одной из ключевых задач для РФС остаётся возвращение национальных команд на международный уровень», - заявил он на конференции РФС.

По словам Дюкова, несмотря на внешнее давление, РФС в 2022 году провел все запланированные турниры.

Ранее советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил надежду на то, что российские клубы и сборные в скором времени вернутся на международную арену.