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Российский футбольный союз закончил прошлый год с прибылью в 1,4 млрд рублей

22 июня 2023 13:48
автор: Александр Евграфов

Чистая прибыль Российского футбольного союза (РФС) после уплаты налогов в 2022 году составила 1,4 млрд рублей, заявил председатель Контрольно-ревизионной комиссии РФС Иван Перонко на заседании конференции РФС.

«В 2022 году РФС продолжил свою операционную деятельность на фоне новых рисков, что потребовало перестроение бизнес-процессов. Важно отметить, что риски не сказались на деятельности, РФС, несмотря на продолжающееся давление, демонстрирует устойчивые позиции и хорошие показатели. Баланс сохранился на хорошем уровне - 8,4 млрд рублей, чистые активы - 6 млрд рублей. Выручка составила 5,4 млрд рублей, и заработал чистую прибыль после уплаты налогов - 1,4 млрд. Был получен профицит бюджета - 9 млрд рублей», - сказал Перонко.

По словам Перонко, дебиторская задолженность составила 2,4 млрд рублей, но большая ее часть была погашена в первые пять месяцев текущего года, а сама структура долгов исключает какие-либо риски для РФС.Особо отмечалось, что РФС имеет высокую стабильность и высокую продуктивность деятельности.

источник: РФС
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