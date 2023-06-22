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Президент РФС Дюков назвал минувший год непростым для российского футбола

Глава РФС подвел итоги деятельности организации.
22 июня 2023 14:05
автор: Александр Евграфов

Президент РФС Дюков назвал 2022 год непростым для российского футбола, учитывая отстранение российских команд и сборных от участия в международных турнирах.

«РФС считает, несмотря на все давление на российский спорт и экономику, что 2022 год можно занести нам в актив. Нам удалось добиться роста таких ключевых показателей стратегии-2030 как численность доли граждан, занимающихся футболом, численность занимающихся в учреждениях спортивной подготовки, численность тренеров, имеющих лицензии УЕФА и РФС», – сказал Дюков на конференции РФС.

По словам Дюкова, РФС продолжил работу по реализации стратегии развития футбола до 2030 года, и в этом вопросе удалось значительно продвинуться в реализации. Были проведены все запланированные турниры, сделаны шаги в развитии массового, женского, детско-юношеского футбола, в реализации проектов социальной направленности, в развитии программ обучения и образования, в цифровизации деятельности, в развитии инфраструктурных объектов.

Конференция РФС проходит 22 июня в Москве.

источник: РФС
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