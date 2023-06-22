Алаев, Ротенберг и Айдамиров вошли в состав исполкома Российского футбольного союза

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Александр Алаев вошел в состав исполкома Российского футбольного союза (РФС). Довыборы состоялись в рамках конференции РФС, которая проходит в Москве.

Новыми членами исполнительного комитета также стали президент Футбольной национальной лиги Наиль Измайлов, генеральный директор грозненского клуба «Ахмат» Ахмед Айдамиров, президент футбольного клуба «Сочи» Борис Ротенберг, президент Московской федерации футбола Александр Старцев, президент союза федераций футбола «Центр» Эдуард Малый.

От общественных организаций избран представитель «Региональной спортивной федерации футбола Санкт-Петербурга» Николай Голубев, а по специальной судейской квоте членом исполкома единогласно стал глава судейского комитета РФС Павел Каманцев.