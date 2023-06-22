В «Спартаке» может снова появиться должность исполнительного директора

В московском «Спартаке» в ближайшее время может вновь появиться должность исполнительного директора. Об этом сообщает Sport24.

Напомним, что ранее Олег Малышев был назначен генеральным директором красно-белых. Он сменил этом посту Евгения Мележикова.

К слову, Малышев занимал руководящие должности в одной из крупнейших консалтинговых компаний мира, однако уже давно его деятельность связана исключительно с российским футболом.

В минувшем сезоне «Спартак» завоевал бронзовые медали РПЛ. Также в клубе сменился владелец: Леонид Федун продал свои акции компании «Лукойл».