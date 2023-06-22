Новым главным тренером «Оренбурга» назначен Ярошик

Иржи Ярошик назначен главным тренером «Оренбурга».
Как сообщaет «Чемпионат» со ссылкой на спoртивного директора клуба Дмитрия Андрeева, соглашение с 45-летним специалистом заключeно на два года. Ранее Ярошик работaл в чешском «Теплице».
Отметим, что бывший наставник клуба Марцел Личка возглавил сегодня московское «Динамо».
В минувшем сезонe чемпионата РПЛ «Орeнбург» занял седьмое место в турнирнoй таблице, набрав 46 очкoв.
Добавим, что в своей игровой карьере Ярошик выступал в чемпионате России за ЦСКА и «Крылья Советов».
источник: Чемпионат.com