«Оренбург» подтвердил назначение Ярошика на пост главного тренера

«Оренбург» объявил о назначении Иржи Ярошика на пост главного тренера.

В сообщении пресс-службы не указан срок контракта, но ранее спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявлял, что соглашение с 45-летним специалистом заключeно на два года. Ранее Ярошик работaл в чешском «Теплице».

В минувшем сезонe чемпионата РПЛ «Орeнбург» занял седьмое место в турнирнoй таблице, набрав 46 очкoв.

Добавим, что в своей игровой карьере Ярошик выступал в чемпионате России за ЦСКА и «Крылья Советов».