Главный скаут «Краснодара» рассказал, в каком случае Галицкий отпустит Сперцяна в Европу

Главный скаут «Краснодара» Максим Бузникин дал комментарий о возможном переходе полузащитника команды Эдуарда Сперцяна в европейский клуб.

«Принимать решение будет президент клуба - это его главная прерогатива. Если все детали сойдутся, то Сергей Николаевич примет решение отпустить его за солидное предложение в более сильный европейский чемпионат», - приводит слова функционера «Чемпионат».

Стоит отметить, что в прошедшем сезоне хавбек провел за «быков» 41 матч, забил 14 мячей и отдал 14 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость игрока составляет 12 миллионов евро.