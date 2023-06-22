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«Атлетико» интересуется защитником «Милана»

Футболист выступает за «россонери» с сезона-2019/2020.
22 июня 2023 15:15
автор: Александр Поволоцкий

Французский защитник «Милана» Тео Эрнандес может продолжить карьеру в чемпионате Испании.

Как сообщает Sky Sport Italia, 25-летним футболистом всерьез интересуется «Атлетико». Отмечается, что пока клуб из Мадрида не делал официального предложения по Эрнандесу. «Милан» готов отдать защитника не меньше, чем за 80 млн евро.

Стоимость француза оценивается в 60 миллионов.

В минувшем сезоне чемпионата Италии Тео провел 32 матча, в которых забил четыре гола и отдал три голевые передачи.

источник: Sky Sport Italia
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