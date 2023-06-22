Член совета директоров «Торпедо» Ходоровский скончался в возрасте 60 лет

Член совета директоров московского «Торпедо» Анатолий Ходоровский умер в возрасте 60 лет, сообщается на сайте футбольного клуба. Причины смерти не сообщаются.

«Коллектив футбольного клуба «Торпедо» с прискорбием сообщает, что сегодня ночью в возрасте 60 лет ушел из жизни член совета директоров клуба Анатолий Ходоровский. Глубочайшие соболезнования родным и близким!» - говорится в заявлении клуба.

«Торпедо» завершило минувший сезон на последнем месте в Российской премьер-лиге и покинуло высший дивизион российского футбола.