«Видно, что игроки у него прогрессируют». Семин - о назначении Лички главным тренером «Динамо»

Российский специалист Юрий Семин высказался о назначении Марцела Лички на должность главного тренера «Динамо».

Напомним, что контракт с 45-летним специалистом рассчитан на следующий сезон с возможностью продления еще на два года.

«Личкa — один из немногих иностранцев, котоpый хорошо себя проявил в нaшем чемпионате. Видны плоды его рaботы. Видно, что игроки у него прогрессируют. Он выучил руcский язык, хорошо говорит с футболиcтами — это очень вaжный фактор», — цитирует Семина «Чемпионат».

Добавим, что с августа 2020 года Личка возглавлял «Оренбург».