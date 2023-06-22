Левандовски отклонил контракт на 300 млн евро из Саудовской Аравии

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски принял решение отклонить очень щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, поляку предлагали трехлетний контракт с зарплатой в размере 100 млн евро в год, но форвард предпочел остаться в в каталонском клубе и продолжить карьеру в Европе.

Добавим, что действующее соглашение игрока с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2026 года. в минувшем сезоне он провел за «Барселону» 46 матчей, забил 33 мяча и отдал восемь результативных передач.