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Левандовски отклонил контракт на 300 млн евро из Саудовской Аравии

Футболист решил продолжить выступать за «Барселону».
22 июня 2023 15:33
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски принял решение отклонить очень щедрое предложение от клуба из Саудовской Аравии.

По информации итальянского журналиста Николо Скиры, поляку предлагали трехлетний контракт с зарплатой в размере 100 млн евро в год, но форвард предпочел остаться в в каталонском клубе и продолжить карьеру в Европе.

Добавим, что действующее соглашение игрока с сине-гранатовыми рассчитано до июня 2026 года. в минувшем сезоне он провел за «Барселону» 46 матчей, забил 33 мяча и отдал восемь результативных передач.

Левандовски отклонил контракт на 300 млн евро из Саудовской Аравии
Футболист решил продолжить выступать за «Барселону».
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