Оздоев может перейти в греческий ПАОК

Греческий ПАОК из Салоник заинтересован в приобретении российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что хавбек перебрался в турецкий клуб летом 2022 года. С тех пор он провел за команду 34 матча, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Действующее соглашение игрока со стамбульским клубом рассчитано до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2,2 миллиона евро.