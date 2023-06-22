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Оздоев может перейти в греческий ПАОК

На данный момент россиянин представляет турецкий «Фатих Карагюмрюк».
22 июня 2023 15:51
автор: Степан Шереметьев

Греческий ПАОК из Салоник заинтересован в приобретении российского полузащитника «Фатих Карагюмрюк» Магомеда Оздоева. Об этом сообщает «СЭ».

Напомним, что хавбек перебрался в турецкий клуб летом 2022 года. С тех пор он провел за команду 34 матча, забил пять мячей и отдал шесть результативных передач.

Действующее соглашение игрока со стамбульским клубом рассчитано до конца июня 2024 года с опцией продления на еще один сезон. По оценке портала Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет 2,2 миллиона евро.

источник: «Спорт-Экспресс»
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