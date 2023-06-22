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Нигматуллин: у Лички может получиться в «Динамо»

Специалист возглавил столичный клуб.
22 июня 2023 16:32
автор: Александр Кожевников

Бывший голкипер сборной России Руслан Нигматуллин прокомментировал назначение Марцела Лички на пост главного тренера московского «Динамо».

«Личка — очень квалифицированный тренер! Он убедительно доказал это своей работой в «Оренбурге». У него есть шансы на успех в московском клубе. Рассматриваю это назначения скорее как положительный момент. Хотя, конечно же, хотелось бы увидеть у руля российского тренера. Но стоит сказать, что Марцел уже полностью адаптировался к российскому чемпионату. Очевидно, что в Москве работать в разы сложнее. «Динамо» такой клуб, в котором мало у кого что-то получается. Пожелаю ему спокойствия и удачи!», - приводит слова Нигматуллина «Чемпионат».

Напомним, чтo Личка с лета 2020 годa тренировал «Оренбург», который вывeл в РПЛ. В минувшeм сезоне клуб занял седьмое место, обновив свой рeкорд по набранным очкам (46).

В мае «Динамо» уволило сeрба Славишу Йокановича. «Динамо» завeршило чемпионат России на девятом мeсте под руководством Павла Алпатова, исполняющего обязанного главного тренера.

источник: Чемпионат.com
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