«Реал» может подписать Мбаппе за 120 млн евро

«Реал» не оставляет попыток подписать нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе.

Как сообщил журналист Пако Буйо в эфире El Chiringuito TV, мадридский клуб готов потратить на 24-летнего футболиста 120 миллионов евро. Трансфер может состояться 23 июля.

Отмечается, что клуб из Парижа хочет получить за Мбаппе около 200 млн.

Ранее Килиан заявил об отказе продлевать контракт с «ПСЖ» до 2025 года. Чтобы не потерять нападающего бесплатно, французский клуб постарается продать его текущим летом.