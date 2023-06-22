«Локомотив» сыграет с «Балтикой» на предсезонных сборах

Московский «Локомотив» сыграет с калининградской «Балтикой» в товарищеском матче в рамках предсезонной подготовки, сообщается в Telegram-канале железнодорожников.

Матч состоится в Москве на РЖД-Арене. «Балтику», которая впервые за 25 лет вернулась в составе Российской премьер-лиги, тренирует бывший игрок «Локомотива» Сергей Игнашевич.

Железнодорожники также сыграют 26 июня с омским «Иртышом» и 30 июня с астраханским «Волгарем». Обе игры состоятся на базе в Баковке.

По итогам прошлого сезона «Локомотив» занял восьмое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ).