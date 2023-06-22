РФС изменил регламент проведения Кубка России

РФС утвердил регламент проведения Кубка России на сезон-2023/2024.

Отметим что турнир пройдёт по той же схеме, что и предыдущий - с двойным выбыванием.

Как сообщает пресс-служба РФС, появилось лишь одно изменение. Теперь клуб, уступивший в финале Пути РПЛ, больше не сможет участвовать в текущем соревновании.

Напомним, что в минувшем сезоне эта команда выходила в финал Пути регионов. В следующем розыгрыше Кубка России финал нижней сетки будет состоять из одной игры.

Действующим обладателем трофея является ЦСКА, который в суперфинале нанес поражение «Краснодару».