Марио Фернандес вернется в ЦСКА

Защитник ЦСКА Марио Фернандес вернется в Россию и продолжит выступления в составе армейцев, сообщает Матч ТВ со ссылкой на президента клуба Евгения Гинера.

«Возвращается ли Марио Фернандес? Да, – заявил Гинер журналистам.

С 2012 по 2022 год Фернандес играл за ЦСКА. В 2021 году защитник, получивший российское гражданство и выступавший за сборную России, продлил контракт до конца сезона-2023/24, но в мае 2022 года объявил, что приостанавливает контракт с армейцами и возвращается в Бразилию. По словам Фернандеса, его решение не связано с событиями в мире, а он чувствовал усталость и хотел бы побыть с семьей.

В декабре Фернандес возобновил карьеру в Бразилии, заключив контракт с бразильским «Интернасьоналом», но в апреле этого года расторг его.