В РПЛ надеются представить календарь на сезон-2023/2024 23 июня

Президент РПЛ Александр Алаев сообщил, что уже 23 июня лига может представить календарь на сезон-2023/2024.

«Очень надеюсь, что календарь завтра будет. Считаю, что за месяц он должен быть. Хочется, чтобы уже завтра, максимум послезавтра получить готовый календарь.

Мы постараемся сделать максимально справедливый календарь для всех. Если клубы мне не поверят, увидят манипуляции — меня не будет президентом РПЛ. Но невозможно всем угодить, поэтому проверяем разные варианты», - приводит слова Алаева «Спорт-Экспресс».

Ранее РФС утвердил новый регламент Кубка России.