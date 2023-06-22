Гинер отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к Медине

Президент ЦСКА Евгений Гинер высказался относительно возможного перехода в «Спартак» хавбека клуба Хесуса Медины.

Ранее в СМИ сообщалось, что 26-летний футболиста из Парагвая входит в сферу интересов красно-белых.

«Не могу себе представить переход Медины в «Спартак», — цитирует Гинера Sport24.

Отметим, что Хесус пополнил стан армейцев в январе прошлого года.

В минувшем сезоне Медина провел в составе ЦСКА 33 игры, в которых забил 11 голов и отдал восемь результативных передач.