«Тулуза» может быть отстранена от участия в Лиге Европы

Обладатель Кубка Франции «Тулуза» может потерять право на участие в Лиге Европы, сообщает L’Equipe.

Регламент УЕФА запрещает играть в турнире клубам, принадлежащим одному владельцу. В 2022 году американский инвестиционный фонд RedBird Capital Partners, который владеет «Тулузой», также стал главным акционером «Милана». В случае, если «Милан» займет третье место в групповом этапе Лиги чемпионов, то он вылетит в Лигу Европы, что приведет к нарушению регламента.

По информации источника, УЕФА примет решение в конце июня. Если «Тулуза» будет отстранена от участия в еврокубках, то «Лилль» вместо Лиги конференций может попасть в Лигу Европы, а в еврокубках также сыграет и «Монако», занявший шестое место в чемпионате Франции.