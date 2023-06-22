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«Еще ничего не определено». Агент защитника Фернандеса - о возвращении игрока в ЦСКА

Футболист уже выступал за команду с 2012 по 2022 годы.
22 июня 2023 17:29
автор: Александр Поволоцкий

Агент защитника Марио Фернандеса ответил на вопрос о возможном возвращением футболиста в ЦСКА.

Ранее президент московского клуба Евгений Гинер заявил, что 32-летний игрок вновь станет членом команды.

«Точно еще ничего не определено, но такой вариант возможен», — цитирует Жорже Машаду Sport24.

Добавим, что Фернандес трижды выигрывал в составе ЦСКА золотые медали РПЛ. В мае прошлого года экс-защитник сборной России приостановил контракт с клубом и вернулся в Бразилию, где выступал за «Интернасьонал».

источник: Sport24.ru
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