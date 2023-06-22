Президент РПЛ: слова делегатов ФИФА и УЕФА - сигнал

Президент российской Премьер-лиги Александр Алаев высказался о словах представителей ФИФА и УЕФА по поводу выступления российских клубов на международных соревнованиях.

«Честно говоря, немного опоздал, потому что был на встрече. Поэтому не знаю деталей, о чём говорилось. Если Максима Львовича это воодушевило, значит, представители ФИФА и УЕФА сказали правильные вещи.

Давно знаю обоих — они профессионалы и переживают в том числе за ситуацию с РФС. Если делегаты ФИФА и УЕФА сказали те вещи, которые нас воодушевляют, значит, это определённый сигнал. Меня это не может не радовать. Они каждое своё слово заверяют, прежде чем сказать в публичной плоскости», - приводит слова Алаева «Чемпионат».

Ранее советник президента УЕФА по национальным ассоциациям Йозеф Клемент выразил уверенность в том, что российские команды уже совсем скоро смогут вернуться в число участников европейских турниров.

Российские клубы и сборные пропускают уже второй подряд европейский сезон, находясь под санкциями УЕФА и ФИФА.