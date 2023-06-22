Агент Клоппа заявил, что у его клиента нет планов возглавить сборную Германии

Агент наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа высказался о возможной работе своего клиента у руля сборной Германии.

Отметим, что национальная команда не может одержать победу в последних четырех матчах. Сейчас сборную Германии возглавляет Ханс-Дитер Флик.

«У Юргена долгосрочный контракт с «Ливерпулем», а у сборной Германии есть тренер. Этого вопроса у нас вообще нет на повестке», — приводит BBC слова Марка Косицке.

Добавим, что сборная Германии не принимает участия в отборочном турнире ЧЕ-2024, поскольку является принимающей стороной.