С «Ювентуса» сняли часть обвинений в подделке счетов-фактур

С «Ювентуса» сняты обвинения в подделке счетов-фактур с целью получения необоснованной налоговой выгоды, сообщает Sky Sport.

По данным источника, туринская прокуратура признала, что спорные счета-фактуры не оказали значительного влияния на бюджет клуба и не привели к получению существенной налоговой выгоды. Признание было сделано в досудебном порядке.

При этом остальные обвинения остаются в силе. В частности, клубу инкриминируется фальсификация финансовой отчетности и махинации на трансферном рынке.

Ранее из-за финансовых нарушений «Ювентус» был оштрафован снятием на 10 очков. В результате клуб занял седьмое место в турнирной таблице.