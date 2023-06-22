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С «Ювентуса» сняли часть обвинений в подделке счетов-фактур

Прокуратура признала, что они не оказали влияния на бюджет клуба.
22 июня 2023 18:00
автор: Александр Евграфов

С «Ювентуса» сняты обвинения в подделке счетов-фактур с целью получения необоснованной налоговой выгоды, сообщает Sky Sport.

По данным источника, туринская прокуратура признала, что спорные счета-фактуры не оказали значительного влияния на бюджет клуба и не привели к получению существенной налоговой выгоды. Признание было сделано в досудебном порядке.

При этом остальные обвинения остаются в силе. В частности, клубу инкриминируется фальсификация финансовой отчетности и махинации на трансферном рынке.

Ранее из-за финансовых нарушений «Ювентус» был оштрафован снятием на 10 очков. В результате клуб занял седьмое место в турнирной таблице.

источник: Sky Sports
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