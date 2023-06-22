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Глушаков не связывался с «Химками» по вопросу перехода

36-летний футболист стал свободным агентом.
22 июня 2023 18:00
автор: Максим Скороходов

Генеральный директор «Химок» Николай Оленев заявил, что клуб не ведет переговоров по возвращению Дениса Глушакова.

Отметим, что в понедельник, 19 июня, «Пари НН» объявил об уходе полузащитника.

«Мы пока не получали от Дениса обращений и желаний, поэтому со своей стороны тоже не обращались к нему», - приводит «Матч ТВ» слова Оленева.

Добавим, что Глушаков перешел в «Пари НН» на правах свободного агента в феврале нынешнего года. В сезоне-2022/2023 за нижегородцев он сыграл девять матчей и отличился одним забитым мячом. Первую часть сезона он выступал как раз за «Химки».

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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