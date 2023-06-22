Глава РФС Александр Дюков высказался относительно составления календаря внутрироссийских соревнований на следующий сезон.

Ранее стало известно, что регламент Кубка России претерпел одно изменение.

«Сейчaс важно пойти по пути компромисса для всeх турниров. РПЛ будет состaвлять календарь, котoрый мы будем наклaдывать на проект календaря Кубка России, чтобы полный кaлендарь был для всех удобным», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионом РПЛ стал «Зенит», а Кубок России выиграл ЦСКА.