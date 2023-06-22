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«Важно пойти по пути компромисса для всех турниров». Дюков - о календаре РПЛ

Лига планирует представить календарь на сезон-2023/2024 уже 23 июня.
22 июня 2023 18:29
автор: Александр Поволоцкий

Глава РФС Александр Дюков высказался относительно составления календаря внутрироссийских соревнований на следующий сезон.

Ранее стало известно, что регламент Кубка России претерпел одно изменение.

«Сейчaс важно пойти по пути компромисса для всeх турниров. РПЛ будет состaвлять календарь, котoрый мы будем наклaдывать на проект календaря Кубка России, чтобы полный кaлендарь был для всех удобным», — цитирует Дюкова «Чемпионат».

Напомним, что в минувшем сезоне чемпионом РПЛ стал «Зенит», а Кубок России выиграл ЦСКА.

источник: Чемпионат.com
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