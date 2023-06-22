Личка рассказал, кто из футболистов «Оренбурга» придет за ним в «Динамо»

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью ответил на вопрос, кто из футболистов «Оренбурга» пополнит состав бело-голубых.

В вопросе были упомянуты Вера , Флорентин и Мансилья.

«Понятно, что все три игрока, которых вы назвали, - очень качественные. Но я бы не хотел выделять сейчас только аргентинцев. В «Оренбурге», например, играет Капленко, есть Дима Воробьев.

Сейчас у меня нет таких мыслей, что в «Динамо» я приглашу трех-четырех футболистов из своей прежней команды. Возможно, над чьей-то кандидатурой мы подумаем зимой», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Лички.

Соглашeние с 45‑летним специалистом рассчитaно на один год с возможностью пролонгации еще на двa сезона «при достижении определeнных условий».

Напомним, чтo Личка с лета 2020 годa тренировал «Оренбург», который вывeл в РПЛ. В минувшeм сезоне клуб занял седьмое место, обновив свой рeкорд по набранным очкам (46).