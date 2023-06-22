ФутболХоккейБокс/ММАФигурное катаниеФормула-1>x
Серебряный ЛевЕсть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодно-моторный спортВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Личка рассказал, кто из футболистов «Оренбурга» придет за ним в «Динамо»

Бело-голубым нужно усиление.
22 июня 2023 18:28
автор: Максим Скороходов

Новый главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью ответил на вопрос, кто из футболистов «Оренбурга» пополнит состав бело-голубых.

В вопросе были упомянуты Вера , Флорентин и Мансилья.

«Понятно, что все три игрока, которых вы назвали, - очень качественные. Но я бы не хотел выделять сейчас только аргентинцев. В «Оренбурге», например, играет Капленко, есть Дима Воробьев.

Сейчас у меня нет таких мыслей, что в «Динамо» я приглашу трех-четырех футболистов из своей прежней команды. Возможно, над чьей-то кандидатурой мы подумаем зимой», - приводит «Спорт-Экспресс» слова Лички.

Соглашeние с 45летним специалистом рассчитaно на один год с возможностью пролонгации еще на двa сезона «при достижении определeнных условий».

Напомним, чтo Личка с лета 2020 годa тренировал «Оренбург», который вывeл в РПЛ. В минувшeм сезоне клуб занял седьмое место, обновив свой рeкорд по набранным очкам (46).

источник: «Спорт-Экспресс»
Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря России
Речь об Игоре Акинфееве.
22.06.2023 18:33
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Реал» заинтересован в подписании «турецкого Месси»
Арде Гюлером заинтересовались в Мадриде.
22.06.2023 18:32
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Важно пойти по пути компромисса для всех турниров». Дюков - о календаре РПЛ
Лига планирует представить календарь на сезон-2023/2024 уже 23 июня.
22.06.2023 18:29
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Личка рассказал, кто из футболистов «Оренбурга» придет за ним в «Динамо»
Бело-голубым нужно усиление.
22.06.2023 18:28
Футбол
автор: Максим Скороходов
С «Ювентуса» сняли часть обвинений в подделке счетов-фактур
Прокуратура признала, что они не оказали влияния на бюджет клуба.
22.06.2023 18:00
Футбол
автор: Александр Евграфов
Глушаков не связывался с «Химками» по вопросу перехода
36-летний футболист стал свободным агентом.
22.06.2023 18:00
Футбол
автор: Максим Скороходов
Агент Клоппа заявил, что у его клиента нет планов возглавить сборную Германии
В 2024 году страна примет чемпионат Европы.
22.06.2023 17:46
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Президент РПЛ: слова делегатов ФИФА и УЕФА - сигнал
Ранее в организациях сообщили, что готовы к возвращению российских команд.
22.06.2023 17:41
Футбол
автор: Александр Кожевников
«Еще ничего не определено». Агент защитника Фернандеса - о возвращении игрока в ЦСКА
Футболист уже выступал за команду с 2012 по 2022 годы.
22.06.2023 17:29
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
Гинер отреагировал на слухи об интересе «Спартака» к Медине
Transfermarkt оценивает стоимость футболиста в 7 млн евро.
22.06.2023 17:15
Футбол
автор: Александр Поволоцкий
О компании Реклама на сайте Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2023г. Все права защищены.