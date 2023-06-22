Геннадий Орлов назвал лучшего вратаря России

Комментатор Геннадий Орлов заявил, что голкипер ЦСКА Игорь Акинфеев является лучшим вратарем России

«Игорь не раз выручал свою команду в прошедшем сезоне. В финале Кубка. ЦСКА повезло, что у них такой вратарь. В России нет вратаря, близкого к Акинфееву по уровню», — приводит слова Геннадия Орлова Sport24.

В сезоне-2022/23 Акинфеев принял участие в 29 встречах в РПЛ, 11 из них проведя «на ноль» и отдав одну голевую передачу. Футболист помог своему клубу завоевать Кубок России.