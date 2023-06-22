Руководство «Интера» определилось с заменой основного голкипера Онана

Руководство «Интера» определилось с возможными преемниками основного голкипера Андре Онана на случай, если камерунец перейдет в другой клуб, сообщает La Gazetta dello Sport.

По данным источника, «нерадзурри» рассматривает два варианта: Георгий Мамардашвили из «Валенсии», которого планируют купить за 25 млн евро и Ян Зоммер из «Баварии», которого предполагают арендовать у мюнхенцев.

Мамардашвили в минувшем сезоне провел за «Валенсию» 42 матча во всех турнирах. А Зоммер перешел в «Баварию» зимой и провел за неё 25 игр.

Ранее сообщалось, что Онана может перейти в «Челси» или «Манчестер Юнайтед». «Интер» готов расстаться со своим голкипером не менее чем за 60 млн евро.