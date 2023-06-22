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РФС рассказал, на какой стадии находятся переговоры о товарищеском матче с Катаром

Игра с участием сборной России может пройти осенью.
22 июня 2023 18:50
автор: Максим Скороходов

Генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов подтвердил продолжение переговоров с Футбольной ассоциации Катара о товарищеском матче национальных команд.

«Переговоры сейчас ведутся в отношении коммерческой составляющей. В контракте вопрос ответного матча не рассматриваем», - приводит «Матч ТВ» слова Митрофанова.

Ранее РФС объявил о том, что летний сбор подопечных Валерия Карпина был перенесен на осень.

Напомним, что в марте 2023 года национальная команда России провела две контрольные игры против сборных Ирана (1:1) и Ирака (2:0).

В феврале прошлого года УЕФА и ФИФА отстранили российские команды и сборные от международных соревнований под своей эгидой.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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