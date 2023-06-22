Чемпион мира и Европы продлил контракт с «Вильярреалом»

Чемпион мира и двукратный чемпион Европы вратарь Пепе Рейна продлил контракт с испанским «Вильярреалом», сообщается на официальном сайте клуба.

Новое соглашение с 40-летним голкипером рассчитано на один сезон.

Рейна вернулся в «Вильярреал» летом 2022 года, в составе которого он выступал с 2002 по 2005 год.

В прошедшем сезоне он провел 32 матча, в восьми из которых сыграл на ноль.

Ранее голкипер выступал за английские «Ливерпуль», став обладателем Кубка и Суперкубка Англии, Кубка футбольной лиги и Суперкубка УЕФА, и «Астон Виллу».Четырежды признавался лучшим вратарем Англии.

В карьере Рейны были итальянские «Наполи», «Лацио» и «Милан», немецкая «Бавария» и испанская «Барселона». Он является обладателем Кубка Италии и чемпионом Германии.

В составе сборной Испании Рейна становился чемпионом мира и дважды чемпионом Европы.